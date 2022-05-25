Продажи вампирской выживалки V Rising превысили ожидания

Продажи вампирской выживалки V Rising достигли миллиона копий

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вампирский выживач V Rising, вышедший 17 мая, разошёлся тиражом в 1 млн копий. При этом первые 500 тысяч удалось реализовать по прошествии трёх дней с момента релиза в Steam.

Для сравнения — другая недавно вышедшая выживалка в лице Evil Dead: The Game, также посвящённая сражениям с нечистью, за первые пять дней продаж разошлась тиражом в 500 тысяч копий.

По словам Джереми Филдинга, менеджера Stunlock, никто в студии не ожидал такого успеха. Он отметил, что игроки встретили анонс без особого энтузиазма — интерес к проекту начал формироваться лишь после его выхода в раннем доступе. Но даже с учётом этого студия не рассчитывала продать миллион копий столь быстро.