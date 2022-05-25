В России создали работающий эмулятор PlayStation 4

Пока одни авторы демонстрируют заметный прирост производительности в эмуляторе PS2, российский девелопер под ником InoriRus показал, как его разработка запускает игры для PS4.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Проект получил название Kyty и, по словам создателя, на данный момент находится лишь на раннем этапе прогресса. Актуальная версия получила номер 0.1.0. Уже сейчас она способна запускать часть 2D-игр для консоли Sony прошлого поколения.

В качестве примера работы своего эмулятора, InoriRus показал процесс запуска и геймплей Worms W.M.D:

Что самое интересное, демонстрация проходила на достаточно слабом по современным меркам ПК — с процессором Intel Core i5-7400 и видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti.