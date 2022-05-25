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42 минуты назад

Финал The International 10 выиграл премию «Эмми»

CyberSport.ru

Финал The International 10 (2021) по Dota 2 получил спортивную премию «Эмми» за лучшее освещение киберспортивного мероприятия. Об этом представители Американской национальной телевизионной академии сообщили в социальных сетях.

Финал The International 10 выиграл премию «Эмми»
Фото: CyberSportCyberSport

Помимо этого, в номинации был представлен ещё один ивент киберспортивной сцены Dota 2 — решающий поединок киевского мейджора в рамках DPC 2021, в котором ростер Ван Ame Чуньюя переиграл Evil Geniuses. За премию также боролись финал 2021 World Championship по League of Legends, Overwatch League 2021 и турнир Ultimate Madden Bowl по Madden NFL.

Ранее сообщалось, что The International 10 (2021) по Dota 2 оказался самым просматриваемым киберспортивным турниром среди русскоязычной аудитории в 2021 году. Второе место занял PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Рейтинг основан на количестве часов просмотра матчей соревнований, в том числе на каналах независимых стримеров.

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