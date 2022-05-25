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1 час назад

Слух: релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One

Игромания.руиещё 1

Очередной слух намекает, что новая Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября не только на PC, PS5 и Xbox Series, но и на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare II — дата релиза и первые слухи
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом сообщается, что открытое бета-тестирование сначала пройдёт на PlayStation. Также утекла информация о трёх изданиях: Standard Edition; Cross Gen Bundle — даёт ранний доступ к бета-тесту на PS4 и PS5; Bundle Vault Edition — включает сезонный пропуск, набор оперативников, набор Ghost Legacy, ранний доступ к бете и не только.

Кроме того, стало известно, кому досталась роль Гоуста в Call of Duty: Modern Warfare II — его играет актёр Сэмюэл Рукин, известный по сериалу «Поворот: Шпионы Вашингтона».А ещё Том Хендерсон отметил, что на официальных артах игры, представленных ранее, можно увидеть карты Калифорнийского залива и Чикаго.

Напомним, что сегодня анонсировали дату релиза новой Call of Duty: Modern Warfare II — 28 октября. А трейлер, судя по всему, могут показать 8 июня.

Игры,Том Хендерсон,
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