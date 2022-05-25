Call of Duty: Modern Warfare II — дата релиза и первые слухи

Очередной слух намекает, что новая Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября не только на PC, PS5 и Xbox Series, но и на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом сообщается, что открытое бета-тестирование сначала пройдёт на PlayStation. Также утекла информация о трёх изданиях: Standard Edition; Cross Gen Bundle — даёт ранний доступ к бета-тесту на PS4 и PS5; Bundle Vault Edition — включает сезонный пропуск, набор оперативников, набор Ghost Legacy, ранний доступ к бете и не только.

Кроме того, стало известно, кому досталась роль Гоуста в Call of Duty: Modern Warfare II — его играет актёр Сэмюэл Рукин, известный по сериалу «Поворот: Шпионы Вашингтона».А ещё Том Хендерсон отметил, что на официальных артах игры, представленных ранее, можно увидеть карты Калифорнийского залива и Чикаго.