Зачем ждать Call of Duty: Modern Warfare 2 — пять веских причин

Многообещающий шутер выйдет уже 28 октября — к нему определённо стоит присмотреться.

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Недавно Activision наконец показала тизер Call of Duty: Modern Warfare 2 — следующего шутера в своей главной франшизе. Учитывая баснословный успех предыдущей MW и команду Infinity Ward на борту, нас точно ждёт что-то как минимум интригующее, как максимум — грандиозное.

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Но только ли это заставляет нас верить в хорошее? Отнюдь. Вот пять причин, почему следующая CoD точно окажется в вашей библиотеке.

1. Call of Duty: Modern Warfare (2019) — одна из лучших Call of Duty в принципе

В октябре 2019 года Infinity Ward поразила буквально всех, когда вышел перезапуск Modern Warfare. И дело вовсе не в серой морали или очередной демонстрации каких-то ужасов вооружённых конфликтов, а в качестве игры.

Перечислять достоинства шутера можно очень долго, вы о них и сами знаете. Это и невероятная по качеству анимация, и отличная поддержка после релиза (хоть и всего один год), и некоторые смелые решения, за исключением полностью ночных карт, которые все сразу же бросили.

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Наконец, сам геймплей Modern Warfare (2019) практически олицетворял всю Call of Duty, особенно если речь заходит о сетевом режиме. Это быстрый, стремительный и беспощадный шутер, любая сессия в котором сравнима с поездками на американских горках или с заплывом с акулами — адреналин пружинит в голове каждую секунду.

И всё это создали в Infinity Ward, которая как раз занимается Modern Warfare 2. Давайте будем честными, перформанс от остальных команд, задействованных во франшизе, даже близко не подошёл к той планке качества, которую три года назад задрала IW.

Да, Black Ops Cold War оказалась просто хорошей игрой с достаточно интересной сюжеткой, однако проблемы при разработке и общий цикл производства в полтора года всё же заметно сказались на качестве. Vanguard же умерла чуть ли не через месяц после выхода, а сама Activision хочет побыстрее переключить внимание на грядущую Modern Warfare 2.

Поэтому конкретно от этой студии ждут конкретного и очень качественного продукта. И что-то подсказывает, что в этот раз серия не ударит в грязь лицом.

2. Основной замес крутится вокруг наркокартелей, это достаточно редкий сеттинг в играх

Тема мексиканских наркобаронов всегда интересна для любого экшена или голливудского боевика, но в современных шутерах она, на удивление, затрагивается редко.

Лично мне на ум приходят только никудышная Call of Juarez: The Cartel и частично Battlefield Hardline.

Но всё это не Call of Duty. Это не игры, где балом правит качественная, срежиссированная постановка и настоящее оружейное порно, как может выдавать только эта франшиза.

И Infinity Ward может неплохо разогнать этот сеттинг и показать, как его можно раскрыть. Тем более что основной фокус в шутере, судя по всему, направлен на локальные стычки и секретные операции, что всегда интереснее обычного открытого столкновения. Мы такие уже видели не раз и не два.

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Наконец, интересно посмотреть на работу художников Infinity Ward. Знойная Мексика, густые джунгли и нашпигованные оружием бандиты в тёмных масках — у Activision достаточно денег и технологий, чтобы этот сеттинг заиграл новыми красками не только для Call of Duty, но и для всей игровой индустрии.

3. Нам очень нужна нормальная Call of Duty

Предыдущие годы прошли для фанатов франшизы очень неприятно.

Call of Duty: Warzone после слияния с Black Ops Cold War убедительно сдаёт позиции и уже сейчас готовится уйти на покой в пользу Warzone 2;

Провал Vanguard настолько шокировал Activision, что шутер чуть ли не сразу начали продавать с большими скидками и неделями давать бесплатно играть в мультиплеер — и это мы говорим о Call of Duty, тиражи которой исчисляются миллионами копий за первые часы продаж.

Это что вообще такое?

На свете нет другой такой серии, которая стала настоящим аттракционом. Мы уже привыкли, что нас регулярно радуют впечатляющими сюжетками и заряженным мультиплеером, аналогу которого в мире до сих пор не существует. Infinity Ward, верни нам веру в любимую франшизу.

4. У Modern Warfare 2 воодушевляющие вводные

И очень важно, что Modern Warfare 2 станет первой Call of Duty за три года, у которой будет полноценный цикл производства в три года: Black Ops Cold War состряпали за полтора, а Vanguard пытались склеить примерно за два.

Вместе с этим сиквел MW ещё и поддерживать будут целых два года — да, Activision решила отказаться от выпуска следующей части в 2023-м, поэтому и MW2 получит куда больше контента, и команда Treyarch наконец-то сможет сделать игру без постоянных авралов. Им вообще теперь выделили четыре года на шутер.

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5. Нас ждёт новый взгляд на Escape from Tarkov

Важной частью Modern Warfare 2 станет режим под рабочим названием DMZ — его инсайдеры описывают как нечто, вдохновлённое популярным российским шутером Escape from Tarkov.

DMZ должна взять за основу геймплейные механики MW2, но «замедленные». Это не режим, где можно бегать и прыгать, а наоборот — надо аккуратно исследовать локации, поскольку гибель означает потерю всего снаряжения. Не только найденного во время сессии, но и взятого при входе в матч.

Глобальная задача — залутаться и вынести все находки. При этом многое позволят продавать на местной торговой площадке в духе Steam. Часть снаряжения также позволят использовать в мультиплеере и Warzone 2.

Ещё инсайдеры обещают, что на старте будет четыре карты (они взяты из локаций королевской битвы) с динамической сменой погоды и суток. А на старте продаж MW2 режим будет доступен в рамках открытой беты.