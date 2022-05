Игры про зомби: 5 проектов в разных жанрах

Тема зомби в видеоиграх хоть и считается порядком избитой, но все равно не теряет актуальности. Каждый год разработчики всех весовых категорий, от инди-команд до больших ААА-студий, выпускают очередные проекты, где так или иначе замешаны живые мертвецы. Хорроры, шутеры, выживалки, сюжетные истории, стратегии… Каким бы ни был жанр, в нем обязательно найдутся зомби. Но это не обязательно плохо: среди бесконечного потока зомби-игр хватает и действительно хороших. Мы собрали как минимум пять.

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2 уже более десяти лет сохраняет заслуженный титул, пожалуй, самого популярного зомби-шутера современности. Продолжение шедевра Valve вышло всего через год после релиза первой части, но опасения по поводу качества игры оказались как никогда напрасными: сиквел превосходит оригинальную Left 4 Dead по всем фронтам. Объем контента, разнообразие ситуаций и механик, множество интересных режимов игры, не надоедающий кооператив, напряженный PvP-мультиплеер — лучшего места для уничтожения орд зомби в компании друзей просто не найти. Многие разработчики пытались повторить наработки Left 4 Dead 2, но никто не смог достичь тех же успехов. Даже сама Valve, которая, вопреки многолетним просьбам поклонников серии, не собирается выпускать третью часть. Что ж поделать — запаса прочности второй хватит еще лет на десять.

Project Zomboid

Когда-то давно Project Zomboid была одной из первых участниц программы Steam Greenlight, которая позднее уступила место раннему доступу. За почти десять лет пребывания в производственном аду многие геймеры успели несколько раз поставить крест на проекте, но, как оказалось, совершенно напрасно — разработчики вовсе не бездельничали. Недавно игра напомнила о себе крупным обновлением, после чего хардкорная roguelike-выживалка вновь обрела немалую популярность. Если вы жаждете действительно реалистичной, безжалостной симуляции зомби-апокалипсиса, то Project Zomboid способна затянуть на десятки, если не сотни часов. Глубокий крафтинг, суровый менеджмент ресурсов, исследование просторной «песочницы», созданной на основе реального региона США, сетевой кооператив, поддержка пользовательских модов… Даже в незавершенном виде игра серьезно впечатляет обилием механик и свободой действий. Страшно представить, что будет, когда авторы наконец доберутся до релизной версии.

Resident Evil 2 (2019)

Хорошие зомби-хорроры никогда не выйдут из моды, и ремейк Resident Evil 2 — наглядное тому доказательство. Несмотря на капитальные изменения игрового процесса, современная версия классики Capcom пугает ничуть не хуже, а иногда и лучше оригинала. Темные коридоры полицейского участка Раккун-сити подчас вызывают физический дискомфорт, патронов всегда слишком мало, оживших мертвецов — всегда слишком много. Resident Evil 2 вызывает панику не при помощи дешевых скримеров: она нагнетает страх медленно, неторопливо — но готова тут же разогнать темп до предела за долю секунды. Если вы любите серию, но почему-то все еще не прошли ремейк Resident Evil 2, то настоятельно рекомендуем исправить это недоразумение. Такие качественные игры выходят далеко не каждый год.

The Walking Dead

Проект Telltale Games по мотивам одноименного комикса Роберта Киркмана считается ключевым основоположником жанра интерактивных фильмов и одним из его лучших представителей. Возможно, спустя десять лет после релиза игра воспринимается не так свежо, как раньше, но печальная история беглого заключенного Ли и малютки Клементины все равно запросто растрогает до слез. Авторы смогли создать крайне убедительную иллюзию того, что за каждым углом поджидает смертельная опасность, что каждое решение повлечет за собой тяжелые последствия. Одни персонажи погибнут, другие доберутся до финала едва живыми. Одни станут верными друзьями, другие — заклятыми врагами. Первый сезон The Walking Dead можно смело назвать такой же классикой зомби-жанра, как и дебютный сезон телесериала «Ходячие мертвецы».

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Наконец, в разговоре о лучших зомби-играх никак нельзя не затронуть Stubbs the Zombie — феерически абсурдную комедию о мертвеце, который погиб в Америке середины XX века, но восстал из могилы, когда на дворе воцарилась мультяшная ретро-футуристическая утопия. Это одна из немногих игр, где можно примерить на себя роль разлагающегося, шаркающего ногами пожирателя мозгов и без малейших зазрений совести организовать локальный зомби-апокалипсис. Сатирический подтекст Stubbs the Zombie сейчас может смотреться несколько топорным, но он едва ли портит качественный, слегка инфантильный черный юмор, который исправно вызывает улыбку. Чего только стоит танцевальная битва против обезумевшего генерала или «оружие» главного героя: голова как шар для боулинга, взрывоопасная селезенка и оторванная рука, живущая своей жизнью отдельно от остального тела.