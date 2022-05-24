Появились первые подробности о сюжете Sea of Thieves

Авторы пиратского экшена Sea of Thieves представили приключение «Затерянные пески». События развернутся вокруг проклятого форпоста «Золотые пески» — игрокам предстоит сделать выбор: примкнуть к Братству охотников для восстановления форпоста или присоединиться к компании «Кости мертвеца» и всячески мешать врагам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики заявляют, что по итогам противостояния они определят, какая из сторон добилась бóльшего успеха, и изменят сюжет в том или ином направлении. Что конкретно изменится после окончания события, неизвестно.