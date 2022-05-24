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1 час назад

В новом приключении для пиратской Sea of Thieves игроки определят развитие сюжета

Чемпионат.comиещё 1

Авторы пиратского экшена Sea of Thieves представили приключение «Затерянные пески». События развернутся вокруг проклятого форпоста «Золотые пески» — игрокам предстоит сделать выбор: примкнуть к Братству охотников для восстановления форпоста или присоединиться к компании «Кости мертвеца» и всячески мешать врагам.

Появились первые подробности о сюжете Sea of Thieves
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики заявляют, что по итогам противостояния они определят, какая из сторон добилась бóльшего успеха, и изменят сюжет в том или ином направлении. Что конкретно изменится после окончания события, неизвестно.

Событие «Затерянные пески» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Это будет первое сезонное приключение в пиратском экшене — авторы пообещали добавлять новые ивенты каждый сезон.

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