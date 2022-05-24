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43 минуты назад

Activision Blizzard обвинили в угрозах сотрудникам

CyberSport.ru

Представители Министерства труда США заявили, что руководство Activision Blizzard незаконно угрожало сотрудникам. По словам властей, игровая компания также использовала политику контроля социальных сетей — это противоречит коллективным правам работников. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Activision Blizzard обвинили в угрозах сотрудникам
Фото: CyberSportCyberSport

Если Blizzard не уладит ситуацию, региональный директор Национального совета по трудовым отношениям в Лос-Анджелесе подаст соответствующую жалобу. Представители студии отрицают обвинения, подчеркивая, что сотрудники компании всегда свободно высказывали свое мнение в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что часть владельцев акций Activision Blizzard подала иск к компании — акционеры потребовали опубликовать детали соглашения с Microsoft. В суд обратились пенсионные фонды учителей, пожарных и полицейских Нью-Йорка.

Игры,Microsoft,
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