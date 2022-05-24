Ubisoft одной фразой описала Beyond Good & Evil 2

Приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 — это «один из самых амбициозных проектов в истории Ubisoft». Об этом сообщили в социальных сетях представители барселонского офиса издательства, также объявив об открытии вакансии старшего аниматора.

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В конце 2021 года в сети появились слухи, что Ubisoft может отменить производства сиквела Beyond Good & Evil. По информации инсайдера, компания столкнулась с нехваткой кадров, а также творческими разногласиями между разработчиками.