Ubisoft одной фразой описала Beyond Good & Evil 2

Приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 — это «один из самых амбициозных проектов в истории Ubisoft». Об этом сообщили в социальных сетях представители барселонского офиса издательства, также объявив об открытии вакансии старшего аниматора.
В конце 2021 года в сети появились слухи, что Ubisoft может отменить производства сиквела Beyond Good & Evil. По информации инсайдера, компания столкнулась с нехваткой кадров, а также творческими разногласиями между разработчиками.
Оригинальная Beyond Good & Evil вышла в 2003 году на ПК, PlayStation 2 и Xbox. Позже тайтл стал доступен пользователям PS3 и Xbox 360. Анонс второй части экшен-адвенчуры состоялся в 2017 году в рамках конференции E3. Дата выхода игры до сих пор неизвестна.