В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
44 минуты назад

Ubisoft назвала Beyond Good & Evil 2 «одним из самых амбициозных проектов в истории компании»

CyberSport.ru

Приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 — это «один из самых амбициозных проектов в истории Ubisoft». Об этом сообщили в социальных сетях представители барселонского офиса издательства, также объявив об открытии вакансии старшего аниматора.

Ubisoft одной фразой описала Beyond Good & Evil 2
Фото: CyberSportCyberSport

В конце 2021 года в сети появились слухи, что Ubisoft может отменить производства сиквела Beyond Good & Evil. По информации инсайдера, компания столкнулась с нехваткой кадров, а также творческими разногласиями между разработчиками.

Оригинальная Beyond Good & Evil вышла в 2003 году на ПК, PlayStation 2 и Xbox. Позже тайтл стал доступен пользователям PS3 и Xbox 360. Анонс второй части экшен-адвенчуры состоялся в 2017 году в рамках конференции E3. Дата выхода игры до сих пор неизвестна.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители