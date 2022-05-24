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1 час назад

Грабить караваны и походить на «Ведьмака» — появились детали экшен-RPG «Смута», получившей господдержку

CyberSport.ru

В сети появилась презентация грядущей экшен-RPG «Смута», предназначенная для питчинга тайтла. Документ был опубликован каналом Triple-A PR в Telegram.

Грабить караваны и походить на «Ведьмака» — появились детали игры за 260 млн бюджетных рублей
Фото: CyberSportCyberSport

Подлинность документа подтвердил в социальных сетях куратор проекта Вячеслав Макаров. Однако он уточнил, что в сети опубликована презентация 2020 года, на тот момент у игры не было господдержки. В связи с этим к настоящему моменту некоторые детали тайтла могли измениться.

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Подробности об экшен-RPG «Смута» из презентации 2020 года:

  • жанр — экшен-RPG;
  • главный герой — князь Юрий Милославский;
  • ключевые референсы: The Witcher 3 и серия Assassin's Creed;
  • целевые платформы: PlayStation 4 и Xbox One, в планах портирование на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series S/X и PlayStation 5 при удачных продажах;
  • прогнозы продаж:
  • окупаемость при 500 тыс. проданных копий;
  • меньше 500 тыс. копий — два года поддержки и переход к разработке новой игры;
  • 1 млн копий — порт для ПК и два дополнения;
  • 1,5 млн копий — порта для ПК и Nintendo Switch, два дополнения, боевой пропуск, три года поддержки и переход к разработке онлайн-игры.

Сюжетные и геймплейные особенности

экшен-RPG «Смута» из презентации 2020 года:

локации:

в игре будут реально существующие или существовавшие локации;
  • среди локаций будут как открытые пространства, так и узкие улицы и подземные проходы;
  • на сюжетных локациях также будут проходить PvP сражения;
персонажи:
  • несколько играбельных персонажей из враждующих лагерей;
  • основные квесты будут проходиться за Милославского, а дополнительные — за других персонажей;
геймплей:
  • стелс-механики будут сочетаться с экшеном;
  • система комбо из двух кнопок;
  • противниками будут как рядовые бойцы, так и командиры, «к которым нужен особый подход»;
  • в игре будут боссы, «не уступающие в ловкости и отважности» главному герою;
  • можно грабить караваны и охранять их;
  • можно штурмовать и оборонять крепости;
  • будут миссии-погони, задания по охране NPC и доставке припасов;
оружие:
  • персонажи будут использовать огнестрельное и холодное оружие;
  • характеристики и свойства оружия можно будет менять с помощью самоцветов;
  • у героев будет основное личное оружие и дополнительное — бомбы и мины;
сюжет:
  • сюжет будет разбит на девять нелинейно связанных кампаний;
  • игра охватит события с 1601 по 1617 год;
  • в игре будут альтернативные исторические события.

23 мая стало известно, что «Институт развития интернета», созданный при поддержке администрации президента РФ, выделил ₽260 млн на разработку экшен-RPG в историческом сеттинге «Смута». Производством занимается новосибирская студия Cyberia Limited, специализирующаяся на арт-аутсорсе.

Игры,Вячеслав Макаров,Администрация Президента РФ,Институт развития интернета,
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