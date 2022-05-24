Грабить караваны и походить на «Ведьмака» — появились детали игры за 260 млн бюджетных рублей

В сети появилась презентация грядущей экшен-RPG «Смута», предназначенная для питчинга тайтла. Документ был опубликован каналом Triple-A PR в Telegram.
Фото: CyberSportCyberSport
Подлинность документа подтвердил в социальных сетях куратор проекта Вячеслав Макаров. Однако он уточнил, что в сети опубликована презентация 2020 года, на тот момент у игры не было господдержки. В связи с этим к настоящему моменту некоторые детали тайтла могли измениться.
Подробности об экшен-RPG «Смута» из презентации 2020 года:
- жанр — экшен-RPG;
- главный герой — князь Юрий Милославский;
- ключевые референсы: The Witcher 3 и серия Assassin's Creed;
- целевые платформы: PlayStation 4 и Xbox One, в планах портирование на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series S/X и PlayStation 5 при удачных продажах;
- прогнозы продаж:
- окупаемость при 500 тыс. проданных копий;
- меньше 500 тыс. копий — два года поддержки и переход к разработке новой игры;
- 1 млн копий — порт для ПК и два дополнения;
- 1,5 млн копий — порта для ПК и Nintendo Switch, два дополнения, боевой пропуск, три года поддержки и переход к разработке онлайн-игры.
Сюжетные и геймплейные особенности
экшен-RPG «Смута» из презентации 2020 года:
в игре будут реально существующие или существовавшие локации;
- среди локаций будут как открытые пространства, так и узкие улицы и подземные проходы;
- на сюжетных локациях также будут проходить PvP сражения;
персонажи:
- несколько играбельных персонажей из враждующих лагерей;
- основные квесты будут проходиться за Милославского, а дополнительные — за других персонажей;
геймплей:
- стелс-механики будут сочетаться с экшеном;
- система комбо из двух кнопок;
- противниками будут как рядовые бойцы, так и командиры, «к которым нужен особый подход»;
- в игре будут боссы, «не уступающие в ловкости и отважности» главному герою;
- можно грабить караваны и охранять их;
- можно штурмовать и оборонять крепости;
- будут миссии-погони, задания по охране NPC и доставке припасов;
оружие:
- персонажи будут использовать огнестрельное и холодное оружие;
- характеристики и свойства оружия можно будет менять с помощью самоцветов;
- у героев будет основное личное оружие и дополнительное — бомбы и мины;
сюжет:
- сюжет будет разбит на девять нелинейно связанных кампаний;
- игра охватит события с 1601 по 1617 год;
- в игре будут альтернативные исторические события.
23 мая стало известно, что «Институт развития интернета», созданный при поддержке администрации президента РФ, выделил ₽260 млн на разработку экшен-RPG в историческом сеттинге «Смута». Производством занимается новосибирская студия Cyberia Limited, специализирующаяся на арт-аутсорсе.