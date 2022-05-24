Грабить караваны и походить на «Ведьмака» — появились детали игры за 260 млн бюджетных рублей

Подлинность документа подтвердил в социальных сетях куратор проекта Вячеслав Макаров. Однако он уточнил, что в сети опубликована презентация 2020 года, на тот момент у игры не было господдержки. В связи с этим к настоящему моменту некоторые детали тайтла могли измениться.