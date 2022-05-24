Официально: какие игры будут дарить покупателям новейших видеокарт AMD Radeon RX 6XXX

Некоторое время назад стало известно, что AMD планирует возобновить программу Raise The Game, в рамках которой компания бесплатно раздаёт AAA-игры при покупке своих новейших видеокарт.

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Теперь же производитель опубликовал список из двух игр, которые получат владельцы новеньких адаптеров серии Radeon RX 6XXX. В него вошли грядущие Saints Row и Sniper Elite 5.

Что интересно, обе игры лишь должны выйти в будущем. И если у последней днём релиза обозначено 26 мая, то Saints Row станет доступна игрокам лишь 23 августа.

Стоит также отметить, что несмотря на то, что список игр стал общедоступен, сроки начала возобновления программы Raise the Game остаются неизвестны.