Стало известно, почему Metal Gear Solid 4 осталась эксклюзивом PS3

Долгое время бытовало мнение, что Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots так и осталась эксклюзивом PS3 из-за договора с Sony. Однако Райан Пэйтон, бывший продюсер Kojima Productions, утверждает, что причина была в другом, а именно — нежелани Кодзимы заниматься портированием.

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Занятно, что данная информация опубликована в книге Стивена Кента, посвящённой игровой индустрии и вышедшей ещё в прошлом году, однако СМИ обратили на неё внимание лишь недавно.

На ResetEra высказали предположение, что геймдизайнер не захотел «возиться» с переносом игры на Xbox 360 по причине недостаточного объёма носителя. Напомним, что объём стелс-экшена составлял порядка 30 ГБ — это довольно много по меркам 2008 года. Плюс жёсткий диск для консоли Microsoft в ту пору служил лишь опциональным аксессуаром.