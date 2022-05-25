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1 час назад

Новый мод для Elden Ring реализует в игре полноценный кооператив

MMO13иещё 1

Приключенческая ролевая игра Elden Ring имеет в наличии множество особенностей, в том числе кооперативный режим. Однако многих игроков не устроила его реализация, поскольку при смерти происходит разъединение, а также невозможно объединяться с любой точки карты и так далее.

В Elden Ring можно будет поиграть с другом в кооперативе
Фото: MMO13MMO13

Моддер под ником LukeYui решил исправить большинство недостатков стандартного совместного режима и планирует выложить мод 27 мая для ПК-версии, пока как открытую бета-версию. Последнее означает, что в дальнейшем работа над ним продолжится и поначалу не исключены некоторые ошибки и баги.

Возможности функционала модификации:

Объединение в группы в любой точке карты.Игроки оба могут ездить на своих лошадях.Отсутствие «разъединения» после смерти.Прогресс и получение предметов являются общими.Вы можете включить дружественный огонь.Вы можете наблюдать за своим партнером, когда уже умерли во время битвы с боссом.Вы можете проголосовать за быстрое путешествие.В вашей группе может быть максимум четыре игрока.Враги будут становиться сильнее с увеличением количества игроков.

Создатель мода утверждает, что игроков не должны банить за использование мода, поскольку многопользовательские серверы FromSoftware при этом не используются, как и античит. Игра с модом будет запускаться из отдельного лаунчера.

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