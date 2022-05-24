В Archeage взлетело количество новых и активных игроков

У фэнтезийной MMORPG Archeage наблюдается рост активного числа пользователей. По данным разработчиков, которыми они поделились с «Игроманией», с марта этого года аудитория увеличилась более чем на 60%. Причём активный рост начался после того, как создатели игры запустили сервер «Ифнир».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ещё одним положительным показателем стало увеличение новых регистраций. В марте относительно февраля 2022 прибавилось регистраций почти в три раза.

Напомним, в мае вышло обновление «Истории о прошлом и будущем», которое стало продолжением сюжетной истории. Также в игре появилась новая специализация «Танец» — движения героя способны ослаблять группы врагов, накладывать положительные эффекты на команду и восстанавливать здоровье ослабевших союзников.