Обзоры игры Vampire: The Masquerade — Swansong: что говорят критики

19 мая состоялся релиз Vampire: The Masquerade — Swansong, интерактивного триллера по вселенной World of Darkness от французской студии Big Bad Wolf — авторов детектива The Council. Многие геймеры рассчитывали получить полноценную ролевую игру, которая продолжила бы традиции Bloodlines, но Swansong никогда не позиционировалась как наследница культовой классики. Напротив, это полностью самостоятельная история о трех вампирах из разных кланов, которые расследуют заговор, грозящий раскрыть существование нежити простым смертным.