Обзоры игры Vampire: The Masquerade — Swansong: что говорят критики

19 мая состоялся релиз Vampire: The Masquerade — Swansong, интерактивного триллера по вселенной World of Darkness от французской студии Big Bad Wolf — авторов детектива The Council. Многие геймеры рассчитывали получить полноценную ролевую игру, которая продолжила бы традиции Bloodlines, но Swansong никогда не позиционировалась как наследница культовой классики. Напротив, это полностью самостоятельная история о трех вампирах из разных кланов, которые расследуют заговор, грозящий раскрыть существование нежити простым смертным.

Фото: Nacon Nacon

Игровой процесс Swansong мало отличается от того, что можно найти во многих других интерактивных фильмах. Игрок исследует локации, общается с персонажами и решает головоломки — разница лишь в том, что здесь многие действия завязаны на менеджмент ограниченных ресурсов, как это было в предыдущей игре авторов. Так, все вампиры могут применять полезные навыки-дисциплины, вроде гипноза или ясновидения, но сверхъестественные силы повышают жажду крови: ее важно держать под контролем, чтобы не нарушить Маскарад. Простые способности, вроде наблюдательности или красноречия, в свою очередь расходуют концентрацию персонажей — во время расследования нужно не только искать улики, но и правильно расставлять приоритеты, чтобы раздобыть ключевые зацепки.

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Правда, судя по крайне противоречивым отзывам профессиональных критиков, интересные идеи Vampire: The Masquerade — Swansong часто подводит не очень хорошая, а местами и вовсе откровенно плохая реализация. А другие утверждают, что Swansong — лучшая сюжетная игра года. Мнения, мягко говоря, разделились.

Жанр: интерактивный фильм, RPG

интерактивный фильм, RPG Разработчик: Big Bad Wolf

Big Bad Wolf Издатель: Nacon

Nacon Дата выхода: 19 мая 2022

19 мая 2022 Платформы: ПК (Epic Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Game Informer

Swansong — неповторимое сюжетное приключение, которое не боится идти на творческие риски. Решения игрока стоят во главе угла, и приятно видеть, что дилеммы, превращенные в небольшие мини-игры, обладают значительным нарративным весом. Swansong вызывает желание перезагрузить сохранение и исправить плохое решение как ни одна другая игра в жанре. Она заставляет игрока расплачиваться за ошибки и вызывает острое желание обсуждать сюжетные повороты со всеми, кто прошел историю.

Wccftech

Благодаря тщательно проработанному сеттингу, захватывающей истории, привлекательным персонажам и грамотно продуманным RPG-механикам Swansong можно смело порекомендовать любому поклоннику сюжетно-ориентированных игр. Некоторые технические аспекты, вроде лицевой анимации, оставляют желать лучшего, но даже в этом случае нельзя отрицать, что Big Bad Wolf проделала потрясающую работу. Swansong — не только одна из лучших игр франшизы Vampire: The Masquerade, но и одна из лучших сюжетных игр последних лет в принципе.

Nacon

PC Gamer

Swansong будто бы сама не понимает, какой именно игрой хочет быть. Она похожа то на симулятор болтовни, то на детектив, то на классическое point-and-click приключение, то на обезжиренную версию Hitman. Возможно, вместо всех этих геймплейных заморочек авторам стоило просто сосредоточиться на минималистичном повествовании в духе интерактивных фильмов Telltale Games или хотя бы написать качественный детективный сюжет. История не ощущается «вампирской», а головоломки регулярно напоминают нарочито абсурдные задачки из квестов эпохи LucasArts.

Gamespot

Swansong предлагает маловато причин для рекомендации. Сценарий написан топорно, повествование ощущается рассеянным, дизайн головоломок как правило пресный. К сожалению, даже если вам хватит терпения добраться до финала, развязка истории не оправдывает потраченных на прохождение сил и времени.