Обзоры игры Vampire: The Masquerade — Swansong: что говорят критики

19 мая состоялся релиз Vampire: The Masquerade — Swansong, интерактивного триллера по вселенной World of Darkness от французской студии Big Bad Wolf — авторов детектива The Council. Многие геймеры рассчитывали получить полноценную ролевую игру, которая продолжила бы традиции Bloodlines, но Swansong никогда не позиционировалась как наследница культовой классики. Напротив, это полностью самостоятельная история о трех вампирах из разных кланов, которые расследуют заговор, грозящий раскрыть существование нежити простым смертным.
Игровой процесс Swansong мало отличается от того, что можно найти во многих других интерактивных фильмах. Игрок исследует локации, общается с персонажами и решает головоломки — разница лишь в том, что здесь многие действия завязаны на менеджмент ограниченных ресурсов, как это было в предыдущей игре авторов. Так, все вампиры могут применять полезные навыки-дисциплины, вроде гипноза или ясновидения, но сверхъестественные силы повышают жажду крови: ее важно держать под контролем, чтобы не нарушить Маскарад. Простые способности, вроде наблюдательности или красноречия, в свою очередь расходуют концентрацию персонажей — во время расследования нужно не только искать улики, но и правильно расставлять приоритеты, чтобы раздобыть ключевые зацепки.
Правда, судя по крайне противоречивым отзывам профессиональных критиков, интересные идеи Vampire: The Masquerade — Swansong часто подводит не очень хорошая, а местами и вовсе откровенно плохая реализация. А другие утверждают, что Swansong — лучшая сюжетная игра года. Мнения, мягко говоря, разделились.
Swansong — неповторимое сюжетное приключение, которое не боится идти на творческие риски. Решения игрока стоят во главе угла, и приятно видеть, что дилеммы, превращенные в небольшие мини-игры, обладают значительным нарративным весом. Swansong вызывает желание перезагрузить сохранение и исправить плохое решение как ни одна другая игра в жанре. Она заставляет игрока расплачиваться за ошибки и вызывает острое желание обсуждать сюжетные повороты со всеми, кто прошел историю.
Благодаря тщательно проработанному сеттингу, захватывающей истории, привлекательным персонажам и грамотно продуманным RPG-механикам Swansong можно смело порекомендовать любому поклоннику сюжетно-ориентированных игр. Некоторые технические аспекты, вроде лицевой анимации, оставляют желать лучшего, но даже в этом случае нельзя отрицать, что Big Bad Wolf проделала потрясающую работу. Swansong — не только одна из лучших игр франшизы Vampire: The Masquerade, но и одна из лучших сюжетных игр последних лет в принципе.
Swansong будто бы сама не понимает, какой именно игрой хочет быть. Она похожа то на симулятор болтовни, то на детектив, то на классическое point-and-click приключение, то на обезжиренную версию Hitman. Возможно, вместо всех этих геймплейных заморочек авторам стоило просто сосредоточиться на минималистичном повествовании в духе интерактивных фильмов Telltale Games или хотя бы написать качественный детективный сюжет. История не ощущается «вампирской», а головоломки регулярно напоминают нарочито абсурдные задачки из квестов эпохи LucasArts.
Swansong предлагает маловато причин для рекомендации. Сценарий написан топорно, повествование ощущается рассеянным, дизайн головоломок как правило пресный. К сожалению, даже если вам хватит терпения добраться до финала, развязка истории не оправдывает потраченных на прохождение сил и времени.