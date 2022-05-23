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1 час назад

Horizon Forbidden West сместила Switch Sports с первого места в рознице Британии

Чемпионат.com

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 15 по 21 мая. Как всегда, учитывались только физические копии.

Названа самая продаваемая игра в Британии
Фото: SonySony

В Британию завезли большую партию бандлов PS5 с Horizon Forbidden West — продажи последней взлетели аж на 94%. Таким образом, экшен отвоевал лидерство у Switch Sports и сместил LEGO Star Wars: The Skywalker Saga на третье место.

Evil Dead: The Game, кооперативный экшен по вселенной «Зловещих мертвецов», упал c 5-й строчки на 12-ю. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 15 по 21 мая (позиция предыдущей недели):

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