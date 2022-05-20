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5 часов назад

Стали известны самые популярные жанры игр в России

CyberSport.ru

Стало известно, какие жанры видеоигр предпочитают геймеры из России. Исследование провел сервис VK Play.

Стали известны самые популярные жанры игр в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе поучаствовали более 1,7 тыс. пользователей в возрасте от 15 до 54 лет. В результате исследования выяснилось, что на мобильных устройствах предпочитают играть 81% геймеров, на ПК — 66%, а на консолях — 27%. При этом большинство пользователей — мужчины: от 58 до 66% в зависимости от платформы.

Самыми популярными жанрами в России оказались гонки и шутеры — их указывают геймеры со всех платформ. При этом на мобильных устройствах в топ-5 также попадают головоломки, различные вариации настольных игр и симуляторы. На ПК пользователи отдают предпочтение военным симуляторам, стратегиям и экшен-адвенчурам, а владельцы консолей — файтингам и спорт-симам.

Ранее стало известно, какие жанры пользуются популярностью среди девушек-геймеров в России. В топ любимых игр среди опрошенных так же вошли гонки, спортивные симуляторы, симуляторы жизни, шутеры и стратегии.

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