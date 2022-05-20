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29 минут назад

Норман Ридус: мы делаем Death Stranding 2

Чемпионат.com

Ещё летом 2021 года Норман Ридус рассказал, что ведутся переговоры о создании продолжения Death Stranding, а в свежем интервью LeoEdit актёр подтвердил начало съёмок.

Норман Ридус: мы делаем Death Stranding 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы только что начали съёмки второй части.

Ридус раскрыл, что на съёмки первой части ушло около двух-трёх лет, требовалось много работать, однако после релиза Death Stranding наделала шуму, получила множество наград и попросту оказалась громкой премьерой.

Поэтому мы начали вторую часть.

Death Stranding вышла в 2019 году и оказалась коммерчески успешной. Сейчас игра доступна на PS5, PS4 и ПК. Ходили слухи, что Sony недовольна результатами, однако в итоге вышла режиссёрская версия с новым контентом. Правами на серию при этом владеет Sony, так что сиквел без неё попросту не может появиться.

Ранее ходили слухи, что Кодзима взялся за работу с Microsoft или за новую Silent Hill, однако появление Death Stranding 2 с каждым днём становится всё вероятнее.

Игры,Microsoft,
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