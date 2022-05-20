Слух: GSC Game World возобновила работу над S.T.A.L.K.E.R. 2

После начала военной спецоперации на территории Украины студия GSC Game World заявила, что команде придется поставить разработку второй части S.T.A.L.K.E.R. на паузу. Но теперь студия готова продолжить работу — об этом якобы недавно рассказал комьюнити-менеджер проекта на официальном Discord-сервере игры.

Ранее GSC Game World наметила релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 8 декабря, однако сейчас нет никакой информации о том, поспевают ли разработчики в срок или проект ждет еще один перенос. Более того, продолжение S.T.A.L.K.E.R. не будет доступно для покупки в РФ: разработчик не намерен предоставлять даже предварительно оплаченные физические копии игры.