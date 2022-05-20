Бюджетную видеокарту GTX 1060 протестировали в Evil Dead: The Game

YouTube-канал GAMINJA протестировал производительность свежей Evil Dead: The Game на Nvidia GeForce GTX 1060 — самой популярной видеокарте среди пользователей Steam согласно апрельской статистике платформы. Бюджетный GPU вышел из продажи еще в 2019 году, однако на фоне дефицита полупроводников и высоких цен на новые графические процессоры он по-прежнему пользуется большой популярностью на вторичном рынке. Изначальная розничная цена карты составляла $299, но сейчас подержанный экземпляр можно приобрести в среднем за 15 000 руб.

Фото: NVIDIA NVIDIA

На низких настройках в разрешении FullHD (1920х1080) результаты выглядят отлично. На системе, оснащенной довольно старым процессором Intel Core i5-8400, видеокарта выдает стабильные 90-100 fps. На более открытых пространствах показатель проседал до 80 fps, однако задержка кадров редко превышала 10 мс — оптимизация на низких настройках однозначно хороша.

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На средних настройках производительность ощутимо ниже, но все еще держится в пределах комфортных 70-80 fps. 0,1% в диапазоне 15-20 мс показывает, что повышение нагрузки на графический процессор пока не вызывает фризы.

А вот на высоких настройках графики счетчик резко падает практически на 50% — здесь GTX 1060 показывает играбельные, но уже не такие приятные 45 fps. На данном этапе видеокарта начинает сильно сдавать позиции: задержка кадров составляет порядка 20 мс, но резкие скачки на плюс-минус 10 мс намекают на регулярные лагспайки. Для одиночной игры это не критично, однако в сетевом матче подобные просадки могут очень дорого обойтись.

Как ни странно, на очень высоких настройках статистика остается почти без изменений. 42 fps, 23 мс задержки — невооруженный взгляд, скорее всего, даже не заметит отличий. Нагрузка на графический чип максимальная, но в целом видеокарта пока справляется.

Наконец, на максимальных настройках графики производительность опускается до низшей планки — 35-40 fps. Задержка кадров колеблется в районе 25 мс при редких, но довольно серьезных просадках: фризы гораздо более резкие, зато встречаются не так часто, чтобы фатально испортить ощущения от игры.