В Elden Ring добавили Геральта из «Ведьмака»

Некоторые геймеры просто обожают воссоздавать своих любимых персонажей и их способности в играх. Так, пользователь под ником Fatg0d так любит третьего «Ведьмака», что решил перенести в Elden Ring Геральта из Ривии. Он создал максимально похожего на Белого Волка персонажа, а во время своего прохождения пользовался только умениями ведьмаков.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дело дошло даже до симуляции знаков: Игни, Аарда, Аксия, Ирдена и Квена — геймер воссоздал их с помощью заклинаний, оружейных умений и зелий. Конечно же, не обошлось и без ведьмачьих эликсиров, которые в Elden Ring накладывают кучу положительных эффектов.