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4 минуты назад

В Elden Ring воссоздали Геральта из «Ведьмака» — с ведьмачьими знаками и эликсирами

Чемпионат.com

Некоторые геймеры просто обожают воссоздавать своих любимых персонажей и их способности в играх. Так, пользователь под ником Fatg0d так любит третьего «Ведьмака», что решил перенести в Elden Ring Геральта из Ривии. Он создал максимально похожего на Белого Волка персонажа, а во время своего прохождения пользовался только умениями ведьмаков.

В Elden Ring добавили Геральта из «Ведьмака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело дошло даже до симуляции знаков: Игни, Аарда, Аксия, Ирдена и Квена — геймер воссоздал их с помощью заклинаний, оружейных умений и зелий. Конечно же, не обошлось и без ведьмачьих эликсиров, которые в Elden Ring накладывают кучу положительных эффектов.

ВИДЕО

В комментариях оценили «косплей» автора и отметили, что ему также нужно было воссоздать различные баги с Плотвой, которая то на крышу заберётся, то отжиматься начнёт. Кто знает, возможно, с каким-нибудь модом и это станет реализуемо.

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