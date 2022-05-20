Купи еще раз: «Скайрим» опять хотят переиздать

Издание DualShockers обратило внимание, что юбилейному изданию Skyrim выдала рейтинг тайваньская организация. Вы скажете, что Anniversary Edition уже вышла, и будете правы. Суть в том, что рейтинг выдали версии для Nintendo Switch.

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Судя по всему, Bethesda планирует выпустить самое большое издание «Скайрима» и на консоли Nintendo. Когда это случится, неизвестно. Примечательно, что на самом сайте организации страница проекта уже удалена. Судя по всему, она там оказалась случайно.