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33 минуты назад

Купи ещё раз. Юбилейное издание «Скайрима» хотят выпустить на Nintendo Switch

Чемпионат.com

Издание DualShockers обратило внимание, что юбилейному изданию Skyrim выдала рейтинг тайваньская организация. Вы скажете, что Anniversary Edition уже вышла, и будете правы. Суть в том, что рейтинг выдали версии для Nintendo Switch.

Купи еще раз: «Скайрим» опять хотят переиздать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, Bethesda планирует выпустить самое большое издание «Скайрима» и на консоли Nintendo. Когда это случится, неизвестно. Примечательно, что на самом сайте организации страница проекта уже удалена. Судя по всему, она там оказалась случайно.

Anniversary Edition вышла в ноябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, но сразу до Switch игра не добралась. В состав юбилейного издания входят сама игра и все дополнения, а также большое количество модификаций.

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