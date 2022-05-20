Объявлена дата релиза обновления 2.7 для Genshin Impact

Обновление 2.7 для экшен-RPG Genshin Impact выйдет 31 мая. Об этом представители студии miHoYo объявили в блоге на официальном сайте игры.

Обслуживание серверов начнётся в 1:00 мск и продлится около пяти часов. Продолжительность нового сезона составит шесть недель. Релиз обновления 2.8 запланирован на 13 июля. Молитвы персонажа и оружия, а также тестовый забег продлятся 00:59 мск 31 мая, сроки остальных событий не изменятся.

Ранее сообщалось, что игроки в мобильную версию Genshin Impact потратили в ней в общей сложности более $3 млрд. По информации аналитиков, тайтл приносит издателю в среднем около $1 млрд каждые полгода. Больше всего потратили жители Китая — 30,7% от общего количества. Следом расположились геймеры из Японии (23,7%) и США (19,7%).