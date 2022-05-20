Симулятор выживания Atlas ушел на скидки и получил крупное обновление

Разработчики запустили 9-й сезон с переработанной картой, новыми мини-боссов (в том числе циклопом) для руин Золотого века и добавили новый регион Утробы с его особой механикой фонарей. Разумеется, также были произведены правки баланса и исправления различных ошибок. Вайп был глобальным на всех серверах и теперь игроки могут начать сначала на равных. Будут ли в будущем еще подобные «чистки», пока неясно, но вероятно перед релизом в этом году прогресс снова сбросят.