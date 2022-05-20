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49 минут назад

Скидка, вайп и большой патч для симулятора выживания Atlas

MMO13

Для морского симулятора выживания Atlas вышло большое обновление, вместе с которым пришел вайп и множество контента.

Симулятор выживания Atlas ушел на скидки и получил крупное обновление
Фото: MMO13MMO13

Разработчики запустили 9-й сезон с переработанной картой, новыми мини-боссов (в том числе циклопом) для руин Золотого века и добавили новый регион Утробы с его особой механикой фонарей. Разумеется, также были произведены правки баланса и исправления различных ошибок. Вайп был глобальным на всех серверах и теперь игроки могут начать сначала на равных. Будут ли в будущем еще подобные «чистки», пока неясно, но вероятно перед релизом в этом году прогресс снова сбросят.

В честь выхода большого контентного обновления игра получила скидку 67% и теперь стоит 167 рублей, вместо 515.

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