Моддер заменил героев God of War на персонажей «Симпсонов»

Пользователь Omega Fantasy представил мод для ПК-версии God of War, с помощью которого можно заменить героев игры на персонажей из мультсериала «Симпсоны». Помимо органично вписавшихся в тайтл моделей мультяшек, они также получили свою озвучку.

Фото: CyberSport CyberSport

Модели автор взял из игры The Simpsons Hit & Run. По замыслу автора Кратос становится Гомером Симпсоном, Атрей — Бартом, а Бальдр — Недом Фландерсом. Благодаря новым диалогам меняется и сюжет God of War — в знаменитой драке вместо Кратоса и Бальдра участвуют Гомер и Фландерс, который раздосадован тем, что отец семейства Симпсонов не попрощался. В озвучании героев моддеру помогли профессиональные актеры.