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1 час назад

Моддер заменил героев God of War на персонажей «Симпсонов»

CyberSport.ru

Пользователь Omega Fantasy представил мод для ПК-версии God of War, с помощью которого можно заменить героев игры на персонажей из мультсериала «Симпсоны». Помимо органично вписавшихся в тайтл моделей мультяшек, они также получили свою озвучку.

Моддер заменил героев God of War на персонажей «Симпсонов»
Фото: CyberSportCyberSport

ВИДЕО

Модели автор взял из игры The Simpsons Hit & Run. По замыслу автора Кратос становится Гомером Симпсоном, Атрей — Бартом, а Бальдр — Недом Фландерсом. Благодаря новым диалогам меняется и сюжет God of War — в знаменитой драке вместо Кратоса и Бальдра участвуют Гомер и Фландерс, который раздосадован тем, что отец семейства Симпсонов не попрощался. В озвучании героев моддеру помогли профессиональные актеры.

Релиз God of War на ПК состоялся вечером 14 января. Порт получил «крайне положительные» отзывы в Steam. Игроки отметили хорошую оптимизацию версии для ПК, похвалили игру за геймплей и сюжетную составляющую. Оригинальная версия экшена вышла в апреле 2018 года на PlayStation 4. Ранее моддер под ником Marcos RC создал модельку Рикардо Милоса, которой можно заменить Кратоса в God of War на ПК.

Игры,Нед Фландерс,
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