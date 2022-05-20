В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Crossout начинает празднование седьмой годовщины

MMO13

Targem Games запускает празднование седьмой годовщины многопользовательского экшена Crossout. В игре началось событие «День Crossout», которое продлится до 1 июня включительно. В течение данного периода у игроков есть возможность принять участие в специальном режиме в духе потасовки «Каждый сам за себя», где сражения разворачиваются на новой карте «Песчаная гавань».

В Crossout началось празднование седьмой годовщины
Фото: YoutubeYoutube

Во временном режиме матчи проходят на заранее заготовленных машинах, созданных пользователями. Присутствует механика возрождения, а главная цель — набрать как можно больше очков, зачисляемых как за отстрел деталей, так и за уничтожение противника.

В честь седьмого Дня рождения Crossout разработчики бесплатно раздают Подарочный набор, включающий в себя следующее:
  • Чертеж уникального бронемобиля: «Выживший»;
  • Кабина «Ярость»;
  • 2 автопушки «АП43 Рапира»;
  • Голограмма «Перекрестие»;
  • Баллончик с краской «Суматоха»;
  • Наклейка «Великолепная семерка»;
  • Уникальный портрет героя «Юлий»;
  • Фон и эмблема для персонализации баннера.

Помимо этого, запущена акция, во время которой можно свободно переключаться между внутриигровыми фракциями, производство деталей осуществляется мгновенно, а количество бесплатных возрождений в рейдах увеличено с 1 до 2.

Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители