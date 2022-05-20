В Crossout началось празднование седьмой годовщины

Targem Games запускает празднование седьмой годовщины многопользовательского экшена Crossout. В игре началось событие «День Crossout», которое продлится до 1 июня включительно. В течение данного периода у игроков есть возможность принять участие в специальном режиме в духе потасовки «Каждый сам за себя», где сражения разворачиваются на новой карте «Песчаная гавань».
Во временном режиме матчи проходят на заранее заготовленных машинах, созданных пользователями. Присутствует механика возрождения, а главная цель — набрать как можно больше очков, зачисляемых как за отстрел деталей, так и за уничтожение противника.
Помимо этого, запущена акция, во время которой можно свободно переключаться между внутриигровыми фракциями, производство деталей осуществляется мгновенно, а количество бесплатных возрождений в рейдах увеличено с 1 до 2.