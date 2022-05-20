В Crossout началось празднование седьмой годовщины

Targem Games запускает празднование седьмой годовщины многопользовательского экшена Crossout. В игре началось событие «День Crossout», которое продлится до 1 июня включительно. В течение данного периода у игроков есть возможность принять участие в специальном режиме в духе потасовки «Каждый сам за себя», где сражения разворачиваются на новой карте «Песчаная гавань».

Фото: Youtube Youtube

Во временном режиме матчи проходят на заранее заготовленных машинах, созданных пользователями. Присутствует механика возрождения, а главная цель — набрать как можно больше очков, зачисляемых как за отстрел деталей, так и за уничтожение противника.

Чертеж уникального бронемобиля: «Выживший»;

Кабина «Ярость»;

2 автопушки «АП43 Рапира»;

Голограмма «Перекрестие»;

Баллончик с краской «Суматоха»;

Наклейка «Великолепная семерка»;

Уникальный портрет героя «Юлий»;

Фон и эмблема для персонализации баннера. В честь седьмого Дня рождения Crossout разработчики бесплатно раздают Подарочный набор, включающий в себя следующее: