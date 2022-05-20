Стало известно, когда "Ведьмак" выйдет на PS5 и Xbox Series

Независимый польский разработчик CD Projekt RED в официальном микроблоге своих игровых адаптаций «Ведьмака» (The Witcher) обозначил сроки выпуска усовершенствованной версии ролевого экшена с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt.
Напомним, что релиз обновлённой для компьютеров и игровых консолей актуального поколения «Дикой охоты» ожидали во втором квартале нынешнего года, но из-за недавней смены разработчика перенеси на неопределённый срок.
Как стало известно, обновление The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, Play Station 5, Xbox Series X и S появится в течение четвёртого квартала нынешнего года.
Анонс студия приурочила к семилетию проекта The Witcher 3: Wild Hunt. Оригинальная версия видеоигры поступила на игровой рынок 19 мая 2015 года. С того момента продажи проекта успели превысить 40 миллионов копий.
В усовершенствованной версии The Witcher 3: Wild Hunt заявлены технические улучшения, а также несколько бесплатных DLC по мотивам сериала от стримингового сервиса Netflix. Владельцам оригинальной игры на ПК, Play Station 4 и Xbox One ремастер достанется бесплатно.