Стало известно, когда "Ведьмак" выйдет на PS5 и Xbox Series

Независимый польский разработчик CD Projekt RED в официальном микроблоге своих игровых адаптаций «Ведьмака» (The Witcher) обозначил сроки выпуска усовершенствованной версии ролевого экшена с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt.

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Напомним, что релиз обновлённой для компьютеров и игровых консолей актуального поколения «Дикой охоты» ожидали во втором квартале нынешнего года, но из-за недавней смены разработчика перенеси на неопределённый срок.

Как стало известно, обновление The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, Play Station 5, Xbox Series X и S появится в течение четвёртого квартала нынешнего года.

Анонс студия приурочила к семилетию проекта The Witcher 3: Wild Hunt. Оригинальная версия видеоигры поступила на игровой рынок 19 мая 2015 года. С того момента продажи проекта успели превысить 40 миллионов копий.