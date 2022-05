Вышла игра Evil Dead: The Game — рассказываем, что пишут в обзорах

13 мая состоялся релиз Evil Dead: The Game — первой за очень долгое время игры по хоррор-франшизе «Зловещие мертвецы» от студии Saber Interactive. Предыдущие игровые адаптации культовых ужастиков Сэма Рэйми не предлагали ровным счетом ничего примечательного, но в этот раз поклонники серии получили нечто любопытное — асимметричный сетевой экшен, где команда из четверых игроков-людей противостоит могущественному игроку-демону.

Судя по отзывам критиков, асимметричный геймплей Evil Dead: The Game получился неплохим, но из-за недостатка контента игра вряд ли захватит надолго. Впрочем, поклонники оригинальных фильмов все равно оценят хороший фансервис и верность духу «Зловещих мертвецов».

Polygon

Evil Dead: The Game — достойный представитель асимметричных хорроров, смешивающий элементы смежных жанров, чтобы создать динамичный игровой процесс. Он не потерял мультяшной жестокости и жуткой атмосферы первоисточника — один из играбельных демонов может пугать игроков-людей скримерами, как в старых пранк-роликах. Игра безупречно попадает в тон оригинальных фильмов, ставших культовой классикой, причем дело здесь не только в камео знакомых актеров (прежде всего — Брюса Кэмпбелла ) — визуальный дизайн, звук и геймплейные механики тоже отлично передают атмосферу. Жаль только, что одиночный режим игры вышел крайне скучным: сюжетные миссии выглядят так, будто их делали скорее для галочки.

VG247

Evil Dead: The Game хороша, но довольно требовательна к навыку игроков. Однако главный недостаток игры — это отсутствие даже самых базовых настроек доступности. Нет ни голосового чата, ни возможности перенастроить клавиши управления, ни альтернативных цветовых схем для игроков-дальтоников. Сам по себе геймплей впечатляет как плане механик, так и в плане презентации, но те, кто не видел ни одной части оригинальной кинотрилогии, скорее всего получат не так много удовольствия, как поклонники творчества Сэма Рэйми.

Evil Dead: The Games — нежное признание в любви франшизе, однако она плохо ложится на формат асимметричных матчей. Игра отлично передает визуальный стиль и антураж первоисточника, так что в первые часы геймплей действительно развлекает — особенно если играть за демона. Но концепция быстро изживает себя. Боевая система ощущается слишком примитивной и однообразной, из-за чего статичная структура матчей сильно приедается. Более того, на данный момент в игре всего две карты. Это стандартный набор проблем для большинства подобных проектов: недостаток глубины и однообразие.

DualShockers

Evil Dead: The Game — один из лучших сюрпризов 2022 года. Это великолепный мультиплеер, которому хватает собственных идей, чтобы выделяться на фоне прочих асимметричных хорроров, вроде Dead by Daylight. Игре очень не помешал бы слайдер поля зрения и отдельная кнопка прыжка; игроки также опасаются, что обязательное подключение к интернету рано или поздно может навредить проекту. Тем не менее, несмотря на кое-какие проблемы, Evil Dead: The Game практически безупречно отдает дань уважения произведениям Сэма Рэйми. Saber Interactive заложила крепкий фундамент для развития — остается надеяться, что пост-релизная поддержка игры не оплошает.