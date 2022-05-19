Вышла игра Evil Dead: The Game — рассказываем, что пишут в обзорах

13 мая состоялся релиз Evil Dead: The Game — первой за очень долгое время игры по хоррор-франшизе «Зловещие мертвецы» от студии Saber Interactive. Предыдущие игровые адаптации культовых ужастиков Сэма Рэйми не предлагали ровным счетом ничего примечательного, но в этот раз поклонники серии получили нечто любопытное — асимметричный сетевой экшен, где команда из четверых игроков-людей противостоит могущественному игроку-демону.

Фото: Boss Team Games Boss Team Games

Сессионные матчи проходят по следующей схеме. Сборная команда людей, состоящая из персонажей разных фильмов франшизы, попадает на большую локацию, где спрятаны осколки двух магических артефактов. Выжившим нужно собрать недостающие страницы Некрономикона, затем восстановить ритуальный ритуальный кинжал и изгнать демона, продержавшись достаточно времени под натиском волн мертвецов. Параллельно люди исследуют карту в поисках ресурсов, прокачивают способности персонажей и отбиваются от монстров в ближнем бою — патроны для огнестрельного оружия лучше экономить.

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Тем временем, игрок-демон всеми силами пытается помешать выжившим. Он перемещается по карте в качестве невидимого, неосязаемого духа и подстраивает им ловушки, вселяясь в разные интерактивные объекты на карте. Например, вселившись в брошенный автомобиль, демон может отогнать машину, чтобы выжившим пришлось идти пешком — а чем больше они медлят, тем чаще они попадаются на демонические трюки. Каждая удачная западня повышает уровень страха: когда персонажи впадают в панику, их можно ненадолго взять под контроль — одержимый охотник на мертвецов будет атаковать собственных союзников вместо нечисти.

Судя по отзывам критиков, асимметричный геймплей Evil Dead: The Game получился неплохим, но из-за недостатка контента игра вряд ли захватит надолго. Впрочем, поклонники оригинальных фильмов все равно оценят хороший фансервис и верность духу «Зловещих мертвецов».

Жанр: мультиплеерный экшен, хоррор

мультиплеерный экшен, хоррор Разработчик: Saber Interactive

Saber Interactive Издатель: Boss Team Games

Boss Team Games Дата выхода: 13 мая 2022

13 мая 2022 Платформы: ПК (Epic Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Saber Interactive

Polygon

Evil Dead: The Game — достойный представитель асимметричных хорроров, смешивающий элементы смежных жанров, чтобы создать динамичный игровой процесс. Он не потерял мультяшной жестокости и жуткой атмосферы первоисточника — один из играбельных демонов может пугать игроков-людей скримерами, как в старых пранк-роликах. Игра безупречно попадает в тон оригинальных фильмов, ставших культовой классикой, причем дело здесь не только в камео знакомых актеров (прежде всего — Брюса Кэмпбелла) — визуальный дизайн, звук и геймплейные механики тоже отлично передают атмосферу. Жаль только, что одиночный режим игры вышел крайне скучным: сюжетные миссии выглядят так, будто их делали скорее для галочки.

VG247

Evil Dead: The Game хороша, но довольно требовательна к навыку игроков. Однако главный недостаток игры — это отсутствие даже самых базовых настроек доступности. Нет ни голосового чата, ни возможности перенастроить клавиши управления, ни альтернативных цветовых схем для игроков-дальтоников. Сам по себе геймплей впечатляет как плане механик, так и в плане презентации, но те, кто не видел ни одной части оригинальной кинотрилогии, скорее всего получат не так много удовольствия, как поклонники творчества Сэма Рэйми.

Saber Interactive

Metro UK

Evil Dead: The Games — нежное признание в любви франшизе, однако она плохо ложится на формат асимметричных матчей. Игра отлично передает визуальный стиль и антураж первоисточника, так что в первые часы геймплей действительно развлекает — особенно если играть за демона. Но концепция быстро изживает себя. Боевая система ощущается слишком примитивной и однообразной, из-за чего статичная структура матчей сильно приедается. Более того, на данный момент в игре всего две карты. Это стандартный набор проблем для большинства подобных проектов: недостаток глубины и однообразие.

DualShockers