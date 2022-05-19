Провальную Babylon's Fall собираются слегка оживить

Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты, причём практически за все аспекты: геймплей, графику и обилие микротранзакций. Дела у игры оказались настолько плохи, что в какой-то момент онлайн проекта в Steam упал до нуля. Несмотря на это, авторы работают над будущими игровыми сезонами и планируют довести проект до ума.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На днях студия Platinum Games поделилась деталями второго сезона поддержки. Так, игроков ждут новые локации, оружие и враги. Авторы прислушались к критике игроков и доработали в том числе визуальную составляющую — теперь от длительных сессий у игроков больше не будут уставать глаза. Они отметили, что изначальные проблемы игры связаны в первую очередь с тем, что создатели до этого не работали над сервисными проектами.