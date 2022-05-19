Sony запустила первый официальный бандл PS5

В магазинах Великобритании начали появляться PlayStation 5 с цифровой версией Horizon Forbidden West в комплекте. На это обратили внимание пользователи сети.

Компания никак не анонсировала появление бандлов. Предположительно, это связано с продолжающейся нехваткой устройств в продаже. Стоимость комплекта оказалась ниже, чем при покупке отдельно PS5 и Horizon Forbidden West, но пользователи отметили, что приобретение тайтла для PS4 и последующее обновление все равно оказывается выгоднее бандла.