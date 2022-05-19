EA уволит более 100 сотрудников перед отказом от FIFA

По данным Kotaku, компания Electronic Arts проводит масштабную реструктуризацию в отделе технической поддержки. В первую очередь ситуация затронула офис в Остине, из которого планируют уволить более 100 сотрудников. Ранее они отвечали за поддержку клиентов по вопросам серии FIFA. Также EA откроет большое количество аналогичных вакансий в своём ирландском офисе, однако неясно, смогут ли туда перейти уволенные сотрудники.

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При этом EA якобы планирует использовать работников через систему аутсорсинга для того, чтобы уменьшить расходы. В самой компании заявляют, что продолжают совершенствовать модель поддержки пользователей, чтобы она стала ещё эффективнее. А недавние изменения никак не связаны со скорым завершением контракта с ФИФА и ребрендингом футбольного симулятора, отмечают в организации.