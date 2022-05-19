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18 минут назад

Marvel намекнула на новую игру с большим ростером персонажей

CyberSport.ru

Marvel опубликовала дату презентации, на которой состоится анонс новой игры. Она пройдет 19 мая в 20:00 мск. Соответствующая информация появилась в социальных сетях компании.

Marvel намекнула на новую игру с большим ростером персонажей
Фото: CyberSportCyberSport

Тизер анонса был сопровожден изображением нескольких героев, в том числе Венома, Айронхарт и Америки Чавес.

Известно, что Marvel заключила контракт с издателем Nuverse и студией Second Dinner. В последней в том числе работают сотрудники, участвовавшие в создании таких игр, как Hearthstone, World of Warcraft и Halo. Впервые об их сотрудничестве с Marvel стало известно вскоре после создания студии в 2018 году. Пользователи сети предполагают, что речь идет о мобильной игре.

Ранее стало известно, что Marvel приобрела лицензию на имя, голос и внешность Стэна Ли. Это не гарантирует появление камео в будущих фильмах, так как руководители студии не уверены, что зрители будут рады цифровому «воскрешению» автора комиксов.

Игры,Стэн Ли,
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