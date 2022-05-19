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48 минут назад

Родители игрока в Hearthstone подали в суд на Blizzard из-за лутбоксов

CyberSport.ru

Житель США обратился в суд с иском к издательству Blizzard Entertainment из-за того, что его несовершеннолетняя дочь потратила $300 на наборы карт в Hearthstone. Об этом сообщил портал Polygon.

Родители игрока в Hearthstone подали в суд на Blizzard
Фото: CyberSportCyberSport

По мнению истца, Blizzard Entertainment вводит пользователей в заблуждение, не раскрывая вероятность получения тех или иных предметов в лутбоксах. В иске также указано, что в соответствии с семейным кодексом Калифорнии несовершеннолетние игроки должны иметь право на расторжение контракта и возврат средств за покупки. Помимо этого, истец обвинил разработчиков в отсутствии функции родительского контроля. Законные представители других несовершеннолетних игроков могут присоединиться к исковому заявлению.

Адвокаты Blizzard Entertainment не согласились с иском, но пока не дали развёрнутого комментария по существу дела. Вместо этого юристы компании подали ходатайство о передаче дела из Верховного суда штата Калифорния в федеральный окружной суд. Они мотивировали это тем, что потенциальная сумма иска может достигнуть $5 млн.

Ранее сообщалось, что часть владельцев акций Activision Blizzard подала иск к компании — акционеры потребовали опубликовать детали соглашения с Microsoft. В суд обратились пенсионные фонды учителей, пожарных и полицейских Нью-Йорка.

Игры,Microsoft,
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