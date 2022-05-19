Игры с блокчейном: 15 самых ожидаемых проектов

В последнее время игровое пространство пестрит анонсами разнообразных видеоигр, среди которых есть как стандартные, распространяющиеся по классическим моделям, таким как подписка или free-to-play, так и более современным, вроде play-to-earn (играй и зарабатывай). Последний вариант подразумевает, что пользователь сможет заработать реальные деньги просто играя, при этом без каких-либо взносов, либо с незначительными вложениями.

Фото: MMO13 MMO13

В данной статье «Топ 15 ожидаемых игр с блокчейном» речь пойдет именно о таких играх. Все они выполнены в разных жанрах, стилистике и содержат уникальные особенности.

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TS Project

Кросс-платформенная фэнтезийная MMORPG TS Project находится в разработке более пяти лет, однако в 2022 появились новости о привлечении дополнительных инвестиций и ускорении ее производства. Поэтому вполне возможно новинку стоит ожидать уже в этом году для ПК и мобильных устройств.

MMO13

Пока подробностей о ней нет, за исключением информации о включении NFT в игру. Но если судить по старым скриншотам и демо-версии 2017 года, нас ожидает hack’n’slash боевая система, аниме стилистика, несколько классов персонажей и обилие подземелий.

Tales Of Shadowland

MMO13

Мрачная изометрическая фэнтезийная MMORPG Tales Of Shadowland с элементами NFT тоже будет конкурировать за место под солнцем в 2022 году. Проект разрабатывается на движке Unity для ПК и мобильных устройств, и предложит неплохую графику, сюжет из нескольких актов, экономику, торговлю, профессии, а также большой мир.

The Walking Dead: Empires

MMO13

Выполненная во вселенной «Ходячих мертвецов» The Walking Dead: Empires обещает богатые функции песочницы, жанра MMORPG и отличный игровой процесс с изометрической камерой. Игроки смогут строить базы совместно с другими пользователями и даже главными героями драмы. Также позволят встретить второстепенных героев, создавать оружие, снаряжение и продавать его за реальные деньги.

MIR M

MMO13

Корейская MMORPG Mir M: Vanguard and Vagabond также будет поддерживать блокчейн. Главное её отличие от других в том, что она разрабатывается на основе популярной в Азии вселенной MIR от WEMADE. Также авторы планируют реализовать уникальную систему развития Mandala, добавить кросс-плей между мобильной и ПК версиями, масштабное PvP и большое количество разнообразного контента. Глобальная версия MIR M выйдет во втором квартале 2022 года.

Summoners War: Chronicles

MMO13

Планируемая к выходу во второй половине 2022 года на глобальном рынке Summoners War: Chronicles будет содержать блокчейн и функции оригинальной, корейской версии. Это означает, что игроки смогут увидеть красочную анимешную графику, а также обилие контента, несколько классов персонажей, заманчивый сюжет, групповые подземелья, PvP ивенты с участием большого количества игроков, множество лута, крафт и многое другое.

Legend of YMIR

MMO13

Legend of YMIR является одной из первых MMORPG с функциями блокчейна, которая будет выполнена на движке Unreal Engine 5 и выйдет на ПК и мобильных устройствах. Новинка ожидается примерно в 2022-2023 годах и помимо красочной графики предложит скандинавский сеттинг, особенности серии игр MIR от WEMADE, а также успевшие стать стандартными системы гильдий, осад, подземелий и другие функции жанра MMORPG.

Stella Fantasy

MMO13

Stella Fantasy — это фэнтезийная Action RPG для ПК и мобильных устройств с анимешной стилистикой, предлагающая игрокам взять на себя роль могущественных авантюристов. Проект выполнен на движке Unreal Engine 4 и содержит разные PvP и PvE режимы, включая соревновательные, обилие противников, вроде боссов и обычных монстров, а также более 12 персонажей с разнообразными способностями. Разумеется, героев можно улучшать всяческим снаряжением и рунами. Релиз Stella Fantasy состоится в конце июля 2022 года, а перед этим стартует продажа уникальных персонажей за NFT.

Gran Saga

MMO13

Gran Saga — это красочная анимешная мобильная MMORPG, вышедшая в Корее в 2021 году. Международный релиз заявлен на 2022 год и будет включать элементы блокчейна. Игра представляет собой классическую гачу с множеством персонажей, сражением отрядами и богатой системой развития. Последняя включает прокачку оружия и самих героев, а также всяческие второстепенные улучшения.

Blade: Re.Action

MMO13

Совместная игра от Wemade и Action Square во вселенной Blade сейчас находится в разработке. Blade: Re.Action должна выйти на платформе Wemix в 2022 году и по словам разработчиков, она станет “первой мобильной RPG-игрой на основе блокчейна, которая будет отличаться высококачественной графикой, отличным геймплеем и механикой Play To Earn”. Авторы возлагают на Blade: Re.Action большие надежды и хотят сделать ее «долгоиграющей».

Ember Sword

MMO13

Полк изометрических фэнтезийных MMORPG с элементами песочницы скоро пополнит Ember Sword. Разработчики подготовили для игроков не только возможность продажи / покупки земли за наличные, но и торговлю предметами. Что касается других возможностей, то можно ожидать обилие социальных функций, hack'n'slash систему боя и красочную мультяшную графику. Дата выхода Ember Sword еще не определена, но первые тесты уже прошли, а значит ждать её выхода на ПК и в браузере осталось недолго.

Bless Unleashed

MMO13

Блокчейн платформа Wemix в ближайшие годы пополнится проектом во франшизе Bless. Речь идет об MMORPG Bless Unleashed, куда планируют добавить блокчейн-элементы. В остальном, игра должна остаться прежней и будет содержать своеобразную боевую систему, оригинальный сюжет и другие возможности стандартной версии.

Legends of Aria

MMO13

Изометрическая бесплатная ПК MMORPG Legends of Aria является версией Legends of Aria Classic, однако имеющей NFT элементы. Проект был анонсирован в конце 2021 года, а релиз запланирован на октябрь 2022. Игра располагает теми же возможностями, что и оригинал: открытым миром, функциями песочницы, богатым количеством профессий, разнообразными классами персонажей и их прокачки.

ASTA Remaster

MMO13

На основе закрытой MMORPG Asta в 2022 году выйдет ASTA Remaster — улучшенная версия. Главным отличием от оригинала будут элементы блокчейна, однако вполне вероятно, что добавят обновленную графику на новом движке и другие свежие возможности. Иначе особого смысла в перезапуске попросту нет.

Ni No Kuni: Cross Worlds

MMO13

Ni No Kuni: Cross Worlds — это еще один достойный кандидат на место в топе ожидаемых игр с NFT элементами. Данный проект станет доступен 25 мая 2022 года на ПК и мобильных устройствах с поддержкой русского языка и кросс-игры, и предложит функции MMORPG.

Новинка является спин-оффом знаменитой серии Ni No Kuni и разрабатывается компанией Netmarble. Одними из основных ее особенностей являются приятная аниме-графика, а также возможность обзавестись фермой, создание собственных королевств игроков и их развитие.

Archeworld

MMO13

В настоящее время стало популярным выпускать блокчейн-версии различных MMORPG и XL Games, дочерняя студия компании Kakao Games, пошла по тому же пути с ArcheAge. ArcheWorld- это блокчейн-версия MMORPG ArcheAge, обладающая возможностями оригинала, но с торговлей землей, персонажами и предметами за NFT и реальные деньги. Для игры уже стартовали предварительные продажи земли и персонажей, а совсем скоро, в 2022 году, должен состояться официальный релиз.