Chivalry 2 появится в Steam вместе с выходом крупного обновления

Разработчики средневекового многопользовательского экшена Chivalry 2 анонсировали выход ПК-версии в Steam. На платформе от Valve игра появится уже в следующем месяце, 12 июня 2022 года. Напомним, сейчас проект доступен в Epic Games Store, а также на PlayStation и Xbox.
Вместе с выходом игры в Steam будет выпущено крупное обновление под названием Tenosian Invasion. Оно перенесет игроков на новый театр военных действий с фракцией Tenosian, двумя огромными картами для режима Team Objective, двумя картами для Team Deathmatch и многим другим.
Трейлер обновления расположен ниже.