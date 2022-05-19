Guild Wars 2 скоро получит приятное обновление

Guild Wars 2 продолжает выпускать контент первого сезона Живого Мира и релиз следующего эпизода планируется 24 мая. В главе Sky Pirates вы познакомитесь с капитаном Май Трин и детективом Марджори Делакуа.

Фото: MMO13 MMO13

Контент Living World Season 1 бесплатен для всех игроков на постоянной основе. Пользователи могут зарабатывать как старые достижения оригинального эпизода, так и новые, чтобы получать награды. Также на следующей неделе появится задание Challenge Mode Strike и набор легендарных вариантов скинов для оружия третьего поколения, вдохновленных старшим драконом Смерти и Тени, Зайтаном.