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1 час назад

Guild Wars 2: новая глава первого сезона Живого Мира Sky Pirates выйдет на следующей неделе

MMO13

Guild Wars 2 продолжает выпускать контент первого сезона Живого Мира и релиз следующего эпизода планируется 24 мая. В главе Sky Pirates вы познакомитесь с капитаном Май Трин и детективом Марджори Делакуа.

Guild Wars 2 скоро получит приятное обновление
Фото: MMO13MMO13

Контент Living World Season 1 бесплатен для всех игроков на постоянной основе. Пользователи могут зарабатывать как старые достижения оригинального эпизода, так и новые, чтобы получать награды. Также на следующей неделе появится задание Challenge Mode Strike и набор легендарных вариантов скинов для оружия третьего поколения, вдохновленных старшим драконом Смерти и Тени, Зайтаном.

Кроме того, Arenanet анонсировала проведение 7 июня фестиваля Dragon Bash и свежий эпизод позволит узнать историю мероприятия, а еще заранее подготовиться к нему.

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