Call of Duty: Vanguard уже можно скачать бесплатно на ПК

Игра доступна для скачивания на всех платформах: ПК, Xbox One и Series X/S, а также PlayStation 4 и 5. Геймеры получат доступ ко всем режимам и картам, предназначенным для мультиплеера. Помимо «Гонки вооружений» и плейлиста Ship Haus, игроки смогут опробовать новую карту Mayhem, которая была добавлена со стартом третьего сезона.