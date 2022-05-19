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1 час назад

В Call of Duty: Vanguard началась бесплатная неделя

CyberSport.ru

Компания Activision запустила акцию в шутере Call of Duty: Vanguard. До 24 мая пользователи могут бесплатно опробовать мультиплеерный режим.

Call of Duty: Vanguard уже можно скачать бесплатно на ПК
Фото: CyberSportCyberSport

Игра доступна для скачивания на всех платформах: ПК, Xbox One и Series X/S, а также PlayStation 4 и 5. Геймеры получат доступ ко всем режимам и картам, предназначенным для мультиплеера. Помимо «Гонки вооружений» и плейлиста Ship Haus, игроки смогут опробовать новую карту Mayhem, которая была добавлена со стартом третьего сезона.

Ранее Activision признала проблемы Call of Duty: Vanguard. Среди неудачных моментов разработчики отметили недостаток инновационных механик, а также сеттинг Второй мировой войны.

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