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37 минут назад

Покупка Bungie поможет Sony в развитии мультиплатформенности

Игромания.руиещё 1

Глава корпорации Sony Кэнъитиро Ёсида рассказал, что покупка Bungie станет для Sony «важным шагом вперед на пути к большей мультиплатформенности».

Sony наконец-то рассказала, как ей поможет покупка Bungie
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Ёсиды, компания возлагает «большие надежды» на Bungie. Сделка также должна помочь расширить возможности игр-сервисов Sony.

Напомним, что в январе Sony Interactive Entertainment объявила о покупке Bungie за 3,6 млрд долларов. Тогда глава SIE Джим Райан рассказал, что сделка является «важным шагом в стратегии компании по расширению аудитории PlayStation».Сама Bungie также не осталась в стороне, отметив, что будущие игры компании не станут эксклюзивами PlayStation.

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