Sony наконец-то рассказала, как ей поможет покупка Bungie

Глава корпорации Sony Кэнъитиро Ёсида рассказал, что покупка Bungie станет для Sony «важным шагом вперед на пути к большей мультиплатформенности».

Напомним, что в январе Sony Interactive Entertainment объявила о покупке Bungie за 3,6 млрд долларов. Тогда глава SIE Джим Райан рассказал, что сделка является «важным шагом в стратегии компании по расширению аудитории PlayStation».Сама Bungie также не осталась в стороне, отметив, что будущие игры компании не станут эксклюзивами PlayStation.