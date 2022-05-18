Deathloop может получить продолжение

Келли отметил, что хочет поделиться информацией как можно скорее, но добавил, что подписанный контракт о неразглашении не дает ему такой возможности. При этом в ответ на вопрос, не идет ли речь о DLC, актер заявил, что работает над новым тайтлом. В хештегах при этом указана Deathloop и роль Кольта, из чего многие предположили, что речь может идти о сиквеле. Пользователи также подчеркнули, что хештеги могут быть связаны с самой известной ролью Келли.