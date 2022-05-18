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1 час назад

Актер, озвучивший Кольта в Deathloop, намекнул на продолжение шутера

CyberSport.ru

Джейсон Келли, актер озвучки Кольта в Deathloop, заявил, что работает над новым проектом. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.

Deathloop может получить продолжение
Фото: CyberSportCyberSport

Келли отметил, что хочет поделиться информацией как можно скорее, но добавил, что подписанный контракт о неразглашении не дает ему такой возможности. При этом в ответ на вопрос, не идет ли речь о DLC, актер заявил, что работает над новым тайтлом. В хештегах при этом указана Deathloop и роль Кольта, из чего многие предположили, что речь может идти о сиквеле. Пользователи также подчеркнули, что хештеги могут быть связаны с самой известной ролью Келли.

Deathloop — шутер от первого лица в жанре action-adventure, разработанный компанией Arkane Studios и изданный Bethesda Softworks. Тайтл вышел 14 сентября на ПК и PS5.

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