Через Twitch научились отмывать деньги

Турецкая полиция задержала 18 человек по обвинению в экономических преступлениях. По данным правоохранительных органов, все они являются участниками преступной группы, которая отмывала краденные деньги через стриминговую платформу Twitch. Об этом сообщил сайт турецкого издания Daily Sabah.

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Расследование дела началось после утечки доходов стримеров из документов Twitch — данные были опубликованы хакерами в октябре 2021 года. Выяснилось, что некоторые контент-мейкеры получают значительно большие доходы, чем в среднем зарабатывают каналы с аналогичной аудиторией. Позже стало известно, что многие из них были участниками преступной схемы. Они получали донаты в во внутренней валюте Twitch под названием Bits, купленной с краденых кредитных карт, и после вывода денг с платформы 80% полученного дохода возвращали обратно донатеру.