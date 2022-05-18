Через Twitch научились отмывать деньги

Турецкая полиция задержала 18 человек по обвинению в экономических преступлениях. По данным правоохранительных органов, все они являются участниками преступной группы, которая отмывала краденные деньги через стриминговую платформу Twitch. Об этом сообщил сайт турецкого издания Daily Sabah.
Расследование дела началось после утечки доходов стримеров из документов Twitch — данные были опубликованы хакерами в октябре 2021 года. Выяснилось, что некоторые контент-мейкеры получают значительно большие доходы, чем в среднем зарабатывают каналы с аналогичной аудиторией. Позже стало известно, что многие из них были участниками преступной схемы. Они получали донаты в во внутренней валюте Twitch под названием Bits, купленной с краденых кредитных карт, и после вывода денг с платформы 80% полученного дохода возвращали обратно донатеру.
В январе в Турции уже арестовывали по аналогичным обвинениям 40 человек. По информации полиции, на свободе остаётся ещё один обвиняемый из преступной группы, его поиски продолжаются. Кроме того, в ноябре 2021 года администрация Twitch удалила 150 каналов из Турции. По подсчётам компании, они отмыли около $9,8 млн.