Меньше 13 000 рублей: NVIDIA готовит бюджетную видеокарту

Новая видеокарта будет называться GeForce GTX 1630. По производительности она будет конкурировать с AMD Radeon RX 6400, а среди продуктов NVIDIA она должна заменить GeForce GTX 1050 Ti. Ожидается, что бюджетная модель будет основана на графическом процессоре TU117, который устанавливается в GTX 1650, но с урезанными частотами, количеством вычислительных блоков и шиной памяти. Кроме того, она не будет поддерживать DLSS и трассировку лучей.