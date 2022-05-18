Меньше 13 000 рублей: NVIDIA готовит бюджетную видеокарту

В линейке дискретных видеокарт NVIDIA появится новая бюджетная модель. Об этом сообщил портал VideoCardz со ссылкой на собственные источники.
Новая видеокарта будет называться GeForce GTX 1630. По производительности она будет конкурировать с AMD Radeon RX 6400, а среди продуктов NVIDIA она должна заменить GeForce GTX 1050 Ti. Ожидается, что бюджетная модель будет основана на графическом процессоре TU117, который устанавливается в GTX 1650, но с урезанными частотами, количеством вычислительных блоков и шиной памяти. Кроме того, она не будет поддерживать DLSS и трассировку лучей.
Стоимость новой модели ожидается меньше $190. Когда она поступит в продажу — не уточняется. По словам журналистов VideoCardz, слух является достоверным с большой долей вероятности, так как портал получил подтверждение этой информации сразу от двух источников.