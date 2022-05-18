На ПК можно скачать новый симулятор выживания про вампиров

Stunlock Studios выпустила в стадии раннего доступа новый симулятор выживания под названием V Rising. Игру можно приобрести на ПК через сервис Steam за 425 рублей.
По словам разработчиков, текущая версия уже содержит множество контента, но в период раннего доступа они планируют добавить еще больше всего. В игре появятся новые биомы, подземелья, оружие, заклинания, украшения для замка, рецепты крафта, функции и многое другое. Полноценный релиз ожидается примерно через год.
V Rising — это симулятор выживания про вампиров, действие которого разворачивается в открытом мире. Игроки пробуждаются от многовекового сна как ослабленные «кровососы» и должны искать себе пропитание, отстраивать собственный замок, приглашать друзей в клан, обзаводится слугами, а также сражаться с монстрами и другими вампирами за господство. Проект разработан студией Stunlock Studios, известной по таким играм, как Battlerite и Bloodline Champions.