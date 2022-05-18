На ПК можно скачать новый симулятор выживания про вампиров

Stunlock Studios выпустила в стадии раннего доступа новый симулятор выживания под названием V Rising. Игру можно приобрести на ПК через сервис Steam за 425 рублей.

Фото: MMO13 MMO13

По словам разработчиков, текущая версия уже содержит множество контента, но в период раннего доступа они планируют добавить еще больше всего. В игре появятся новые биомы, подземелья, оружие, заклинания, украшения для замка, рецепты крафта, функции и многое другое. Полноценный релиз ожидается примерно через год.