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1 час назад

GIGABYTE отзывает материнскую плату AORUS Z690I Ultra и заглаживает вину

Droidnews

Впрочем, даже несмотря на проблему, о которой говорит заголовок, ситуация такая, о которой приятно рассказывать. В GIGABYTE обнаружили проблему и отзывают эту материнскую плату. Но помимо этого компания готова заметить текущую материнку на другую модель, более старшую.

Gigabyte отзывает топовую материнскую плату
Фото: DroidnewsDroidnews

Сообщают, что нестабильность работы возникает при использовании некоторых PCIe 4.0 устройств. Вы можете словить большое количество ошибок «WHEA PCIe».

Впрочем, говорят, что переключение на PCIe 3.0 в BIOS решает проблему. Но если вас такой вариант не устраивает, то GIGABYTE даёт возможность обменять неудачную материнскую плату, заполнив форму на сайте.

Вместо проблемной обещают предоставить модель Z690I AORUS ULTRA PLUS, которая очень похожа, но будет работать корректно и порадует небольшими дополнительными возможностями.

GIGABYTE предупреждает, что условия обмена могут несколько различаться в зависимости от региона, а для замены потребуется, чтобы материнская плата была куплена официально у кого-то из партнёров.

Произвести обмен можно будет в срок, начиная с 10 мая по 30 ноября 2022 года.

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