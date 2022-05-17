Сегодня в Overwatch стартует новое событие

Сегодня, 17 мая, в Overwatch стартует событие Anniversary Remix: Vol. 2, где можно будет получить легендарные облики.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ещё ожидается, что в игру добавят новую ротацию режимов, где появляются элементы из разных сезонов. Вернутся и еженедельные испытания, за прохождение которых можно получить специальные косметические предметы.

Появятся и знакомые игрокам праздничные потасовки вроде «Лусио Болл», «Архивов» и так далее. При этом само событие продлится три недели, вплоть до 6 июня — как уже сообщалось ранее, это второе из трёх подобных мероприятий. Предполагается, что старт «второго тома» намечен на 21:00 МСК — к этому времени как раз закончится бета Overwatch 2.