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1 час назад

Сегодня в Overwatch стартует новое событие с легендарными обликами

Игромания.ру

Сегодня, 17 мая, в Overwatch стартует событие Anniversary Remix: Vol. 2, где можно будет получить легендарные облики.

Сегодня в Overwatch стартует новое событие
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ещё ожидается, что в игру добавят новую ротацию режимов, где появляются элементы из разных сезонов. Вернутся и еженедельные испытания, за прохождение которых можно получить специальные косметические предметы.

Появятся и знакомые игрокам праздничные потасовки вроде «Лусио Болл», «Архивов» и так далее. При этом само событие продлится три недели, вплоть до 6 июня — как уже сообщалось ранее, это второе из трёх подобных мероприятий. Предполагается, что старт «второго тома» намечен на 21:00 МСК — к этому времени как раз закончится бета Overwatch 2.

А вот традиционных сезонных событий в этом году ожидать не стоит — они перемещаются в ту же Overwatch 2 вместе с некоторыми заработанными ранее предметами игроков.

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