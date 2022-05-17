Xbox Series S могут научить читать диски без дисковода

Microsoft оформила патент, позволяющий использовать физические носители с играми на Xbox Series S, не имеющей привода. Информацией поделился портал The Gamer.
На момент публикации материала детали технологии остаются неизвестными. Владельцы консоли без привода смогут верифицировать физические носители на других устройствах, после чего тайтл станет доступен в Xbox Store на консоли. Как именно будет осуществляться верификация, не уточняется. Предположительно, технология не появится в ближайшем будущем, так как Microsoft только оформила патент.
Ранее представители Microsoft рассказали об успехах игрового направления. В первом квартале 2022 года продажи Xbox превзошли консоли от Sony по количеству реализованных устройств в США.