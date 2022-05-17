Xbox Series S могут научить читать диски без дисковода

На момент публикации материала детали технологии остаются неизвестными. Владельцы консоли без привода смогут верифицировать физические носители на других устройствах, после чего тайтл станет доступен в Xbox Store на консоли. Как именно будет осуществляться верификация, не уточняется. Предположительно, технология не появится в ближайшем будущем, так как Microsoft только оформила патент.