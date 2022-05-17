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46 минут назад

Microsoft работает над использованием дисков в Xbox Series S

CyberSport.ru

Microsoft оформила патент, позволяющий использовать физические носители с играми на Xbox Series S, не имеющей привода. Информацией поделился портал The Gamer.

Xbox Series S могут научить читать диски без дисковода
Фото: CyberSportCyberSport

На момент публикации материала детали технологии остаются неизвестными. Владельцы консоли без привода смогут верифицировать физические носители на других устройствах, после чего тайтл станет доступен в Xbox Store на консоли. Как именно будет осуществляться верификация, не уточняется. Предположительно, технология не появится в ближайшем будущем, так как Microsoft только оформила патент.

Ранее представители Microsoft рассказали об успехах игрового направления. В первом квартале 2022 года продажи Xbox превзошли консоли от Sony по количеству реализованных устройств в США.

Игры,Microsoft,
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