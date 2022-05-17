Take-Two рассказала о грустном будущем Red Dead Online

Глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что компания планирует и дальше поддерживать Red Dead Online. Об этом стало известно во время финансового отчета компании.

Зельник подчеркнул, что знает о недовольстве игроков. Геймеры жалуются, что Red Dead Online получает мало контента и игра пребывает в стагнации, в отличие от GTA Online. Уже после отчета стало известно, что Зельник говорил о поддержке серверов, а не о создании нового контента: по словам представителей студии, вопрос о контенте решается полностью на стороне Rockstar Games, за которой и будет последнее слово.