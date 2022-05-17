В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
46 минут назад

Take-Two будет поддерживать Red Dead Online — выбранный способ вряд ли понравится геймерам

CyberSport.ru

Глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что компания планирует и дальше поддерживать Red Dead Online. Об этом стало известно во время финансового отчета компании.

Take-Two рассказала о грустном будущем Red Dead Online
Фото: CyberSportCyberSport

Зельник подчеркнул, что знает о недовольстве игроков. Геймеры жалуются, что Red Dead Online получает мало контента и игра пребывает в стагнации, в отличие от GTA Online. Уже после отчета стало известно, что Зельник говорил о поддержке серверов, а не о создании нового контента: по словам представителей студии, вопрос о контенте решается полностью на стороне Rockstar Games, за которой и будет последнее слово.

Игроки часто критикуют Rockstar за слабую поддержку Red Dead Online. Например, в январе 2022 года пользователи запустили кампанию с хештегом #SaveRedDeadOnline, чтобы призвать разработчиков уделять больше внимания онлайн-режиму Red Dead Redemption 2.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители