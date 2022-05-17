Создатели World of Tanks рассказали, как их увольняют из компании

Работники минского офиса Wargaming подробно рассказали, как проходит процесс ликвидации подразделения и их увольнения. В материале на портале dev.by они сообщили, что руководство пока никому не предложило обещанную компенсацию.

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По словам одного из сотрудников, юридически СООО «Гейм Стрим» не будет ликвидировано, поэтому разработчикам предлагают написать заявление на увольнение по собственному желанию. То есть владельцы планируют переоформить всех на новое юрлицо, предположительно, связанное с Lesta Studio, которой переходят права на издание продуктов Wargaming в СНГ. И те, кто не захочет работать в новой компании, будут считаться уволенными по собственному желанию.

Кроме того, за уменьшение компенсации рекрутеры Wargaming предлагают различную помощь. Например, если работник согласится получить три или четыре зарплаты вместо пяти, ему временно сохранят доступ к обучающим материалам, а также помогут составить резюме для поиска новой компании.

Как отмечает один из сотрудников минского офиса, процесс увольнения должен завершиться до 31 мая, хотя изначально руководство обещало, что процесс продлится несколько месяцев. При этом всем аннулировали медицинскую страховку и абонемент в спортзал.