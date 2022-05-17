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1 час назад

NAVI по CS:GO больше не топ-2 рейтинга от ESL — ее обогнали финны

Cq.ru

С 9 по 22 мая проводится PGL Major Antwerp 2022, на котором выступает 24 лучших коллектива мира. Команды разыгрывают между собой призовой фонд в размере $ 1 млн. Однако это не мешает турнирному организатору ESL менять рейтинг силы.

NAVI по CS:GO впотеряла позиции
Фото: Cq.ruCq.ru

16 мая произошло очередное обновление, в результате которого Natus Vincere опустилась на третье место, а их место занял финский клуб ENCE. Такое изменение смутило СНГ-болельщиков, ведь на мэйджоре NAVI не проиграла ни одного матча, а ее визави целых два.

Очередной рофлотоп, интересно, как они обоснуют такое изменение.

Позиции других клубов из СНГ: Cloud9 — 8 место, Virtus.pro — 14 место, Entropiq — 20 место.

CQ.ru
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