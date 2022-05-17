NAVI по CS:GO впотеряла позиции

С 9 по 22 мая проводится PGL Major Antwerp 2022, на котором выступает 24 лучших коллектива мира. Команды разыгрывают между собой призовой фонд в размере $ 1 млн. Однако это не мешает турнирному организатору ESL менять рейтинг силы.

16 мая произошло очередное обновление, в результате которого Natus Vincere опустилась на третье место, а их место занял финский клуб ENCE. Такое изменение смутило СНГ-болельщиков, ведь на мэйджоре NAVI не проиграла ни одного матча, а ее визави целых два.