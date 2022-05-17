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51 минуту назад

GTA The Definitive Edition задержат для смартфонов до 2023 года

Чемпионат.com

Rockstar Games может задержать релиз скандальной GTA The Definitive Edition для мобильный устройств до 2023 года. Информации об этом появилась в свежем отчёте Take-Two за прошедший финансовый год.

GTA The Definitive Edition задержат для смартфонов до 2023 года
Фото: СкриншотСкриншот

В дате релиза GTA The Definitive Edition для iOS и Android теперь указан 2023 финансовый год. Это означает, что выход ремастеров классической трилогии может не выйти в 2022-м.

GTA The Definitive Edition вышла в ноябре прошлого года и была раскритикована фанатами. В сборнике было множество багов, плохая производительность, неправильные названия и текстуры, а также сомнительный визуальный стиль.

Разработчики постепенно испраляют сборник ремастеров, а Take-Two сообщила об успехе периздания. GTA The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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