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22 минуты назад

Релиз Kerbal Space Program 2 вновь перенесли

CyberSport.ruиещё 2

Игра Kerbal Space Program 2 выйдет в 2023 году вместо 2022-го. Об этом разработчики сообщили в социальных сетях.

Релиз Kerbal Space Program 2 вновь перенесли
Фото: SteamSteam

Изначально релиз был запланирован на 31 марта 2021 года, однако его отложили на осень из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса. После этого выход перенесли на год из-за необходимости стабилизации и «полировки» Kerbal Space Program 2, а также решения проблем, «с которыми никто ещё не сталкивался».

Симулятор космических полетов Kerbal Space Program вышел в 2015-м. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составляет 88 баллов из 100 от прессы и 8,2 балла из 10 от пользователей. Ранее сообщалось, что разработчики Kerbal Space Program прекратили активную поддержку татйла.

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