Релиз Kerbal Space Program 2 вновь перенесли

Игра Kerbal Space Program 2 выйдет в 2023 году вместо 2022-го. Об этом разработчики сообщили в социальных сетях.

Изначально релиз был запланирован на 31 марта 2021 года, однако его отложили на осень из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса. После этого выход перенесли на год из-за необходимости стабилизации и «полировки» Kerbal Space Program 2, а также решения проблем, «с которыми никто ещё не сталкивался».